Владивосток, , 10:58 — REGNUM В Приморье во второй декаде октября осадков не ожидается, кроме предположительно одного дня в середине месяца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Примгидромете.

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Азиатский антициклон попытается закрепиться, но не надолго, поскольку северо-западные потоки в тропосфере будут двигать его с северо-запада на юго-восток, а это будет влиять на амплитуду колебаний температуры воздуха в регионе.

«Самым холодным может оказаться 14 октября. Кроме пониженных температур, в северных и центральных районах Приморья выпадет снег.

Об амплитуде колебаний температуры воздуха можно судить по следующим показателям: например, 11 октября температура в нижней тропосфере над Владивостоком была +8 градусов, то 14 октября будет — 7 градусов, 18 октября ожидается +3 °C, а 20 октября +6 °C», — пояснил начальник Приморского УГМС Борис Кубай.

По прогнозам синоптиков, ни дождя, ни снега, кроме 14 октября, до 20 октября не ожидается.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября на всей территории России ожидается аномально теплая погода.