Екатеринбург, , 11:01 — REGNUM В Свердловской области подтвердили новые 208 случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Информация указана в сводке за 13 октября 2020 года. Для сравнения, 12 октября заявлялось о 218 новых случаях заражения коронавирусом (рекордный показатель за последние месяцы).

Вирус выявили у жителей Екатеринбурга (155 новых носителей), Сысертского городского округа, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Каменского городского округа, Красноуральска, Среднеуральска, Пышминского, Невьянского городских округов, Красноуфимска, Серова, Ачитского и Арамильского городских округов, Березовского, Артинского городского округа, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Кировграда.

Теперь в регионе подтверждено 31 550 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области продлили введённый на фоне пандемии COVID-19 «режим повышенной готовности» по 26 октября 2020 года.

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