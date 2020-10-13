Москва, , 10:53 — REGNUM Следователи продолжают расследование убийства трёх человек в Нижегородской области. В частности, им предстоит проверить законность выдачи разрешения на оружие 18-летнему молодому человеку, которого подозревают в совершении этого преступления. Об этом 13 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«По указанию председателя СК Александра Бастрыкина следователи должны в рамках уголовного дела […] проверить законность выдачи разрешения на владение оружием», — отметили в следственном ведомстве.

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Кроме того, дознаватели тщательно проверят информацию о проявлении агрессии подозреваемым в подростковом возрасте, а также дадут оценку действиям или бездействию сотрудников органов профилактики и правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 12 октября в поселке Большеорловское Борского района Нижегородской области молодой человек произвёл выстрелы в местных жителей. В результате трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины также с огнестрельными ранениями госпитализированы в больницу. Среди пострадавших женщин и родная бабушка стрелявшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Добавим, что подозреваемый в убийстве 18-летний Даниил Монахов был обнаружен мёртвым. Он покончил с собой. Рядом с телом обнаружены два ружья.

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