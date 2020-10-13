Ижевск, , 10:53 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 13 октября выявили 123 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 108 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 6844 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 144 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 4585 человек. 121 человек скончался от последствий заражения коронавирусом, двое — за минувшие сутки.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2138 человек. Из их числа 1394 жителя Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 649 — в состоянии средней степени тяжести, 95 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Игринский районный суд республики рассмотрел первое дело о непредоставлении результатов исследования на коронавирус. Двоих жителей Удмуртии обязали выплатить штраф в размере 7,5 тыс. рублей.

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