Чебоксары, , 10:53 — REGNUM В Чувашии суточное число подтверждённых случаев заражения коронавирусом почти сравнялось с числом выздоровевших, составив соответственно 35 и 34. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 13 октября, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 8989 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 35.

Выздоровели 83,56%, или 7511 пациентов. За последние сутки выписаны 34 человек, в настоящее время продолжают лечение 1372 пациента с коронавирусом.

Также в Чувашии зарегистрирован ещё один летальный исход — таким образом, с начала пандемии в республике умерли 106 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия находится на третьем этапе снятия ограничений из-за коронавируса. В республике принято решение провести международный балетный фестиваль, но при этом зрители должны будут сидеть в масках и перчатках.

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