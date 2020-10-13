Москва, , 10:52 — REGNUM За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 244 человека. Об этом 13 сентября сообщили в оперативном штабе Москвы.

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"Зафиксировано 244 летальных исхода», — говорится в информации штаба.

Показатель является рекордным. Сутками ранее коронавирусная инфекция унесла жизни 125 человек.

Всего в России за время пандемии зафиксировали 22 966 летальных исходов.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России исследования подтвердили 13 868 случаев заражения коронавирусом.