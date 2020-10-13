Пятигорск, Ставропольский край, , 11:43 — REGNUM Медработники единственного в Пятигорске родильного дома выступили против его полного перепрофилирования под госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Соответствующее коллективное обращение сотрудники медучреждения разместили в социальных сетях.

Еще в марте один из корпусов Пятигорского родильного дома был переоборудован для оказания помощи беременным, новорожденным и женщинам с гинекологическими заболеваниями, у которых выявлен COVID-19. Теперь в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом на Ставрополье, краевой минздрав принял решение о полном переводе учреждения в режим работы госпиталя для больных с COVID-19.

При этом в ведомстве сообщили, что беременные и роженицы Пятигорска будут направляться в родильные дома других городов региона — Ставрополя, Кисловодска, Минеральных Вод.

«Просим оставить роддом работать по профилю оказания медицинской помощи акушерства и гинекологии, а второй корпус, который был создан для COVID-19, оставить работать в прежнем режиме. <…> Отдайте нам основной корпус для работы в прежнем режиме», — обратилась председатель профсоюзного комитета медучреждения.

Она отметила, что основной корпус родильного дома не подготовлен к приему пациентов с коронавирусом. Кроме того, до медиков не была своевременно доведена информация о переводе учреждения в COVID-госпиталь. По ее словам, сотрудников вынуждают работать на неподготовленных рабочих местах, а в случае отказа грозят увольнением.

Некоторые медики, комментируя ситуацию, также рассказали, что больных с коронавирусом стали завозить, когда женщины еще лежали в палатах с детьми, а сотрудники в это время были без спецодежды. Кроме того, по их словам, некоторых рожениц из-за перепрофилирования выписали раньше положенного срока.

Между тем в прокуратуре Ставрополья сообщили, что по коллективному обращению сотрудников родильного дома Пятигорска проводится проверка.

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