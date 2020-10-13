Казань, , 10:54 — REGNUM В Татарии с начала наблюдения по состоянию на 13 октября заражены коронавирусом 7618 человек, за минувшие сутки инфицированы еще 34 пациента. Накануне сообщалось о 35 заболевших. Всего выздоровел после заражения инфекцией 6421 человек, за сутки — 40 пациентов. Летальных исходов за все время зарегистрировано 90 случаев, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Среди заболевших 33 случая — контактные, один — завозной. Пятерых инфицированных за последние 24 часа госпитализировали, 29 человек лечатся на дому. Самое большое количество заболевших в возрасте от 50 до 60 лет и от 60 до 70 лет — по 8 человек, несовершеннолетних — двое. Среди жителей Казани — 20 инфицированных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 12 октября в Татарии подтвердились еще два смертельных случая от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, от COVID-19 погибли уже 90 жителей Татарии.

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