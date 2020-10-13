Ижевск, , 10:51 — REGNUM Игринский районный суд рассмотрел первое в Удмуртии дело о непредоставлении информации о результатах исследования на коронавирус. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Двое жителей республики обязаны выплатить штраф в размере 7,5 тыс. рублей каждый.

В штабе напомнили, что приехав из отпуска или заграничной командировке необходимо в течение трех дней пройти ПЦР-исследование на выявление заражения коронавирусом. До получения результатов теста граждане обязаны соблюдать самоизоляцию.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 октября в республике провели 421 900 исследований для выявления заражения коронавирусом. За предыдущие сутки лаборатории республики провели 3904 теста на коронавирус. Днем ранее было выполнено 4076 исследований.

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