Санкт-Петербург, , 10:51 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге официально подтвердили 34 летальных исхода от COVID-19, сообщили 13 октября в федеральном оперативном штабе. Такой показатель смертности близок к цифрам предыдущей недели: в последний раз 34 погибших за сутки объявляли ровно неделю назад, 6 октября.

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С учетом новых данных, в Северной столице от ковида как основной причины смерти за всё время пандемии скончались 3275 человек. Уровень летальности этого заболевания в Петербурге составляет на сегодня 6,73%, что является самым высоким показателем среди всех регионов РФ.

Петербург по суточной смертности в последние дни существенно «отстал» от Москвы, где за последние сутки констатировали гибель от ковида 58 человек. Всего за последние сутки в РФ подтверждено 244 летальных случая.

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Напомним, за минувшие сутки в Петербурге выявили еще 557 новых носителей коронавируса. В городе развернуто 5480 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией. Свободно 1008 коек (18,39% от общего числа).

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