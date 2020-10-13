Тюмень, , 10:51 — REGNUM В департаменте здравоохранения Тюменской области назвали показания к определению COVID-19 на компьютерном томографе (КТ). Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Тюменские врачи напоминают пациентам, желающим провериться на COVID-19 на КТ, что компьютерная томография — большая рентгенологическая нагрузка на организм.

Чтобы попасть на томограф, необходимо иметь высокую температуру, сниженный кислород в крови, симптомы пневмонии. Лишь тогда КТ проводится в максимально сжатые сроки, пояснила руководитель учебно-методического центра ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №8» Людмила Целлер.

Помимо этого, в департаменте здравоохранения Тюменской области уточнили, что в большинстве случаев в первые трое суток заболевания COVID-19 кашель не имеет отношения к поражению лёгких и связан с раздражением верхних дыхательных путей.