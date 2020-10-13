Москва, , 10:51 — REGNUM За прошедшие 24 часа в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 244 пациента, что стало самым большим числом за весь период пандемии. Об этом 13 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Также указывается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране достигло 20 966.

Кроме этого, уточняется, что за это же время в России было выявлено 13 868 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и в результате этого их общее число достигло 1 326 178.

При этом уточняется, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечились 1 301 785 человек, 7550 из которых — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в России за сутки от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 125 пациентов.