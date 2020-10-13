Москва, , 10:47 — REGNUM За минувшие сутки в России исследования подтвердили 13 868 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе Москвы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Это на 292 случая больше, чем днём ранее, когда выявили 13 592 случая заражения коронавирусом. Данный результат является рекордным за всё время распространения вируса в РФ.

Среди российских регионов лидируют Москва (4618 случаев), Петербург (557) и Подмосковье (420).

Всего в России за время пандемии выявили 1 326 178 случаев заражения.