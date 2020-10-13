Москва, , 10:47 — REGNUM Отрицательной стороной информационной открытости всего мира является большое количество дезинформации. Об этом в ходе конференции «Пандемия 2020» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«[Мы существуем] в новых совершенно условиях невероятной информационной открытости всего мира. Здесь есть, конечно, плюсы, потому что мы максимально быстро узнаем обо всем, что делается в мире, о новых научных разработках, о новых исследованиях. Но вместе с тем и есть отрицательные такие стороны, как очень много дезинформации», — сказала Попова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве выявлено 4618 новых случаев коронавируса.