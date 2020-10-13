Иркутск, , 10:47 — REGNUM В Иркутской области на карантин из-за коронавируса в настоящее время полностью закрыты 14 школ, 103 — частично. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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«Продолжаем контролировать ситуацию в школах и детских садах. Речь пока не идёт о полном переводе на дистанционное обучение. В каждом конкретном случае решение будет приниматься индивидуально», — отметил губернатор области Игорь Кобзев.Уточняется, что детские сады по-прежнему работают в режиме дежурных групп, их посещают 38% от общего числа дошкольников.

Ранее губернатор региона подписал новый указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

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