Улан-Удэ, , 10:45 — REGNUM В Бурятии медики обратились к местным жителям, переболевших COVID-19, стать донорами плазмы для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

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Как отмечается, технологию использования плазмы от доноров разработали на базе Бурятской республиканской станции переливания крови. Также составлен порядок отбора, заготовки и выдачи плазмы в больницы.

«Сегодня состояние 36 пациентов с коронавирусной инфекцией оценивается как тяжелое. Они получают лечение в «ковидных» госпиталях Улан-Удэ в палатах реанимации и интенсивной терапии», — отметили в правительстве.

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