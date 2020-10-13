Москва, , 10:47 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 13 868 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1 326 178.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 244 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 22 966.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 031 785 человек вылечились от нового заболевания, 7550 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России был выявлено 13 592 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.