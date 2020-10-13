Москва, , 10:42 — REGNUM Среднесуточный показатель заболеваемости коронавирусом в России составляет 8 на 100 тысяч населения. Об этом в ходе конференции «Пандемия 2020» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

"Сегодня даже на подъеме у Российской Федерации среднесуточный показатель за семь дней, то есть в сутки в среднем за семь дней, составляет порядка 8 на 100 тысяч населения. В разные дни это может быть 7,5, чуть больше или чуть меньше, около 8», — сказала Попова.

По её словам, в Израиле данный показатель ежесуточно составляет 54 на 100 тысяч населения, в Бельгии — 28, в Нидерландах — 27, в Великобритании — 22, во Франции — 28, в Испании — 21.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве выявлено 4618 новых случаев коронавируса.