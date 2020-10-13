Нижний Новгород, , 10:42 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в Instagram озвучил минимальный срок, в течение которого в регионе будут оставаться в силе ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса, пишет «НИА Нижний Новгород».

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По словам главы региона, режим повышенной готовности продолжит действовать вплоть до начала массовой вакцинации.

При этом он отметил, что, в зависимости от эпидемиологической ситуации, могут быть приняты дополнительные послабления или же наоборот — введены дополнительные ограничения.

Также Никитин сообщил, что вакцина от COVID-19 должна прибыть в Нижегородскую область уже в начале 2021 года.

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