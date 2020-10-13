Пенза, , 10:40 — REGNUM Около 300 тыс. доз противогриппозной вакцины поступило в Пензенскую область для иммунизации взрослого населения от гриппа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облминздрава.

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Бесплатную вакцинацию взрослого населения проводят в поликлинике по месту жительства. Обязательной вакцинации против гриппа подлежат дети с 6 месяцев; школьники 1−11 классов; обучающиеся в профессиональных образовательных учреждениях и вузах; беременные женщины; лица, подлежащие призыву на военную службу; жители с хроническими заболеваниями; а также работники медицинских и образовательных организаций, коммунальной сферы, транспорта.

По словам главного внештатного терапевта Пензенской области Елены Власовой, прививка от гриппа особенно важна в период пандемии, так как сочетание гриппа и коронавируса может быть непредсказуемым и тяжелым.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по состоянию на 12 октября привито более 63,7 тыс. детей и 236,9 тыс. взрослого населения. Всего в регионе в текущем году запланировали привить более 120 тыс. детей. Первая партия детской вакцины поступила еще в августе. Вторая в количестве 70,96 тыс. доз доставлена в область на прошлой неделе.

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