Мапуту, , 10:40 — REGNUM Одиннадцать депутатов парламента скончалась от осложнений COVID-19 в регионе Южной Африки с момента начала пандемии коронавируса. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление главы парламентского форума Сообщества развития Юга Африки (САДК) Эсперансы Биас.

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Скончавшиеся депутаты были из Анголы, Мадагаскара, Малави, Маврикия и Зимбабве, добавила Биас.

Она выразила свои соболезнования их семьям, завершая заседание парламентского форума в столице Мозамбика, Мапуту.

Как передавало ИА REGNUM, до сих пор континент избежал неблагоприятного сценария развития пандемии. Уровень инфицирования в Африке значительно ниже, чем на большинстве других континентов. Однако во Всемирном банке предупредили, что до 40 миллионов африканцев могут оказаться в условиях крайней нищеты из-за пандемии коронавируса.

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