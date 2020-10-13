Грозный, , 10:27 — REGNUM В Чечне при проведении спецоперации в Грозном погибли трое сотрудников правоохранительных органов. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили в Национальном антитеррористическом комитете.

«К сожалению, не удалось избежать потерь среди сил правопорядка, в ходе перестрелки трое сотрудников правоохранительных органов погибли», — говорится в сообщении информационного центра НАК.

Сотрудники каких ведомств погибли при исполнении должностных обязанностей, ведомство не уточняет. Однако ранее ряд СМИ сообщал о том, что это двое росгвардейцев и один омоновец.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне сегодня утром, 13 октября, был введен режим КТО. Оперативный штаб отрабатывал данные о нахождении в одном из районов города Грозного неизвестной бандгруппы, которая готовит теракты на территории республики. Бандиты были обнаружены в одном из частных домов в Октябрьском районе. Их блокировали и нейтрализовали. Боевикам было сделано предложение сдаться, но они ответили огнем по силовикам и были убиты.

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