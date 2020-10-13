Новосибирск, , 10:25 — REGNUM Каникулы в образовательных организациях Новосибирской области планируются, как и ранее, с конца октября. Об этом сегодня, 13 октября, заявил министр образования региона Сергей Федорчук.

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На брифинге глава регионального минобра уточнил, что сейчас рассматривается возможность продления каникул. Федорчук отметил, что этот вопрос пока только обсуждается и будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что директоров новосибирских образовательных учреждений предупредили о том, что осенние каникулы начнутся на неделю раньше обычного. Отмечалось, что ранее осенние каникулы начинались в первых числах ноября, в 2020 году ориентировочная дата начала — 26 октября. Кроме того, сообщалось, что отдых у детей продлятся не неделю, а две.

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