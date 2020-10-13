Оренбург, , 10:20 — REGNUM Города Новотроицк и Медногорск вошли в список российских городов, где самый загрязненный воздух. Об этом говорится в проекте «Государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2019 году», опубликованного на сайте Минприроды.

По данным ведомства, в ранжированном перечне городов, характеризующихся наибольшими значениями показателя «Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников» в 2019 году, Новотроицк занимает 23 строчку, а Медногорск — замыкает список (47-е место). В Новотроицке зафиксирован выброс 56,6 тыс. тонн загрязняющих веществ, в Медногорске — 6,7 тыс. тонн.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, Медногорск является площадкой реализации федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» на территории Оренбургской области, которым предусматривалось в 2019 году снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 2% по сравнению с 2017 годом. За счет природоохранных мероприятий выбросы загрязняющих веществ удалось уменьшить на 8,1%.

По данным гидрометцентра, сегодня Медногорск относится к городам с низким уровнем загрязнения атмосферного воздуха.

Стоит отметить, в докладе Минприроды за 2018 год, рекордсменом по максимальным выбросам сероводорода в атмосферу среди российских городов стал Оренбург.

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