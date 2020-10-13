Тбилиси, , 10:21 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 569 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом 13 октября опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране зафиксирован 12 841 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 6867 человек победили инфекцию, в том числе 329 за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умерли 102 человека с диагнозом COVID-19, из них 11 за последние сутки. В стационаре лечат 836 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1393. На карантин помещены 5590 человек.

Стоит отметить, что, по данным минфина Грузии, за время пандемии из-за экономического кризиса в стране потеряли доход около 100 тыс. человек. Ожидается, что из них в будущем году восстановить доходы получится у 20 тыс. жителей.

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