Екатеринбург, , 10:24 — REGNUM Покупатели одного из магазинов «Пятерочка» в Нижнем Тагиле пожаловались на выдачу одноразовых масок «напрокат». Об этом сообщает сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в социальной сети «ВКонтакте».

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Жители сообщили, что в супермаркете торговой сети кассир выдаёт покупателям одноразовую маску, чтобы клиент мог на время нахождения в магазине использовать её и вернуть после завершения покупок.

У горожан закрались подозрения, что возвращаемая магазину маска позже выдаётся другим покупателям, что может негативно сказаться на здоровье последних.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области ужесточили контроль за ношением масок жителями.

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