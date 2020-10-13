Ташкент, , 10:21 — REGNUM За последние сутки в Узбекистане было выявлено свыше 329 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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«По состоянию на 10:00 (08:00 мск) 13 октября 2020 года в Узбекистане число случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 61 534», — говорится в сообщении

Также уточняется, что за этот же период в Узбекистане от COVID-19 скончались три пациента и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 510.

При этом сообщается, что на данный момент в стране свыше 58 тыс. человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Узбекистане за сутки был выявлен 221 новый заразившийся коронавирусной инфекцией.