Новосибирск, , 10:17 — REGNUM В Новосибирской области из-за ОРВИ полностью приостановлена деятельность одного детского сада и одной школы. Об этом на брифинге сегодня, 13 октября, сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

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Речь идёт о детском саде в Тогучинском районе и школе в Краснозерском районе.

Кроме того, частично приостановлена деятельность 15 школ и 44 дошкольных учреждений.

Отметим, что в настоящее время 83 класса в 33 новосибирских школах перешли на очную форму обучения. На контроле из-за коронавируса сейчас находятся 276 человек, в том числе 170 детей, 209 классов переведены на дистанционное обучение. В детских садах зарегистрировано 44 заразившихся, из них — 24 ребёнка, закрыты на карантин 27 групп.

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