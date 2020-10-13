Уфа, , 10:20 — REGNUM 58 человек, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Башкирии. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве республики.

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По его словам, всего в регионе было выявлено 9402 случая заражения этой инфекцией. В больницах продолжают лечение 104 пациента, которые находятся в средней и тяжелой степени тяжести. За минувшую неделю в больницы региона поступили 25 пациентов, а было выписано 158 человек.

Отмечается, что в Башкирии тесты на коронавирус проводят в 23 лабораториях, включая шесть частных. Всего было проведено более 1,1 млн тестов на эту инфекцию.

Забелин также отметил, что в регионе фиксируют увеличение количества пациентов с пневмониями. А вот число больных с ОРВИ уменьшается.

В настоящий момент в медучреждениях республики развернуто 2,6 тысяч коек, при этом 21% — свободны. Кроме этого создан резерв в количестве 1,2 тысяч коек. Прививки против гриппа поставили 700 тысяч граждан.

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