Южно-Сахалинск, , 10:12 — REGNUM На Сахалине за последние сутки выявили 65 новых случаев заражения коронавирусом, это на восемь больше, чем сутками раньше. За весь период пандемии в регионе зарегистрировали 6330 носителей коронавируса, сообщается в официальном телеграм-канале губернатора области Валерия Лимаренко.

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За сутки в регионе 13 пациентов полностью победили COVID-19, за весь период — 4467 человек. Продолжают проходить лечение 1863 носителя коронавируса.

На Сахалине с момента начала пандемии не зафиксировано ни одного случая смерти от заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, специалистыBrand Analyticsс помощью системы анализа соцмедиа и СМИ провели исследования индекса ковид-тревожности в регионах России. Топ-5 самых «спокойных» регионов: Чувашия — 35, Кабардино-Балкария — 35, Псковская область — 35, Сахалин — 35, Дагестан — 34.