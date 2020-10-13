Грозный, , 10:10 — REGNUM В Чечне завершена спецоперация, которую провели в Грозном силовики по нейтрализации деятельности вооруженной преступной группы. В результате нее были уничтожены четверо бандитов, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима было принято оперативным штабом НАК в Чечне в целях предотвращения совершения террористических актов, которые планировали бандиты.

«Силами оперативного штаба засевшие в частном доме бандиты были блокированы. На предложение сотрудников правоохранительных органов сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматического оружия», — сообщили ИА REGNUM в пресс-центре НАК.

В настоящее время сотрудники правоохраны осматривают место перестрелки с целью обнаружения предметов, имеющих отношение к следствию по делу о нападении на представителей органов правопорядка.

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