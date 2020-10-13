Новосибирск, , 10:09 — REGNUM В Новосибирской области 83 класса в 33 школах перешли на очную форму обучения. Также снят карантин в двух школах в Болонинском районе и в восьми группах пяти детских садов. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

На контроле минобра из-за коронавируса находятся ещё 276 человек, в том числе 170 детей, 209 классов переведены на дистанционное обучение. В детских садах зарегистрировано 44 заболевших, из них — 24 ребёнка, закрыты на карантин 27 групп.

«В сегодняшней ситуации необходимо особенно ответственно подходить к масочному режиму и к собственной безопасность, соблюдать все необходимые требования и предписания. Общая ответственность всех участников образовательного процесса позволит успешнее справиться с текущей ситуацией», — отметил Федорчук.