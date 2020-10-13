Буэнос-Айрес, , 10:09 — REGNUM Школы Аргентины открывают свои двери для учеников после нескольких месяцев дистанционного образования. Об этом сообщили в министерстве образования страны.

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Школы откроются в 24 регионах страны с низким эпидемиологическим риском, а также в столице Аргентины, Буэнос-Айресе, где наблюдается средний эпидемиологический риск.

Помимо обычных уроков, разрешены также и дополнительные занятия, но с участием не более 10 человек, включая учителя.

В Буэнос-Айресе, по словам представителей министерства, ожидается, что учебный период завершится в срок и с проведением итоговых экзаменов.