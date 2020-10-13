Салехард, , 10:08 — REGNUM На Ямале талантливых детей поддерживают финансово. За успехи в учёбе юным ямальцам положены солидные денежные премии, сообщает пресс-служба главы региона.

В 2020 году в регионе был создан центр выявления и поддержки одарённых детей.

«Важно индивидуально работать с каждым талантливым ребенком, создавать возможности для развития и поощрять за успехи», — уточнил цели центра глава региона Дмитрий Артюхов.

Для финансового поощрения юных талантов на Ямале с 2020 года повышены премии. «Стобалльники» по ЕГЭ получают премию в 100 тыс. рублей. Победители всероссийских школьных олимпиад — 300 тысяч рублей, призёры — 150 тыс. рублей. От 30 до 15 тысяч рублей получают победители и призёры регионального этапа олимпиад. Аналогичное вознаграждение получают преподаватели ребят.

Главная задача работников образования Ямала даже не в блестящих итоговых результатах, а чтобы после окончания вузов их ученики возвращались в автономный округ, отметил Дмитрий Артюхов.

Напомним, в 2020 году на Ямале увеличился в 10 раз размер губернаторской стипендии для отличников учёбы в вузах и участников научно-исследовательских работ. Она составляет 10 тысяч рублей в месяц.

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