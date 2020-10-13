Москва, , 10:12 — REGNUM Почти половине жителей России — 49,9% — нелегко научиться работе с новым программным обеспечением. Таковы результаты опроса, проведённого разработчиком ПО для управления бизнесом «Мегаплан» среди сотрудников и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса.

С лёгкостью осваивают новые программы 40,6% респондентов, ещё у 7,6% иногда возникают проблемы. Не любят переучиваться и постоянно сталкиваются из-за этого с трудностями 1,9% опрошенных.

Наиболее сложными для освоения опрошенные назвали таск-менеджеры (16%), а также Excel и другой софт для подготовки таблиц (15,3%). Освоить CRM-системы сложно 13,9% опрошенных, облачные хранилища — 9,1% респондентов.

Опрос проходил с участием 1700 человек.