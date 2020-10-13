Новосибирск, , 10:04 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 13 октября, с подозрением на коронавирус госпитализированы 44 ребёнка, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Отметим, что по данным на утро 12 сентября, были госпитализированы 33 ребёнка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Уточняется, что взрослых пациентов с установленным диагнозом, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2849, в районных больницах — 879 пациентов. Всего в регионе сделано 589 794 теста на коронавирус.

Читайте также: Уже более 500 новосибирцев стали жертвами коронавируса