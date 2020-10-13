Петрозаводск, , 10:13 — REGNUM В Карелии за последние сутки, то есть в понедельник, 12 октября, выявлено 79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 43 человека заболели COVID-19. Это на 42 случая инфекции больше, чем было выявлено в воскресенье. Также до 42 человек увеличился список жертв COVID-19 в регионе. Об этом 13 октября на своей странице в соцсети сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

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В числе новых инфицированных 43 выявлены в Петрозаводске, пять — в Кондопоге, семь — в Костомукше, остальные — в других городах, деревнях и поселках Карелии. Среди заразившихся за сутки — 10 детей.

С учетом новых данных общее количество инфицированных в Карелии за всё время пандемии составляет 4780 человек. Выписаны 3792 человека (+21 за сутки). В стационарах находятся 203 человека, из них в состоянии средней тяжести — 191 (+10 за сутки), в тяжелом состоянии — восемь человек, на аппарате ИВЛ — четыре пациента.

В Карелии за последние сутки подтвержден один летальный исход от COVID-19.

«В Госпитале для ветеранов войн скончался житель поселка Кварцитный Прионежского района, 1963 года рождения. У него были сопутствующие заболевания, которые не позволили организму побороть инфекцию. Это 42-й случай в Карелии с начала пандемии. И я искренне сочувствую каждой семье, которая потеряла близкого человека», — отметил Артур Парфенчиков.

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