Кызыл, , 09:58 — REGNUM В медицинских организациях Тувы организовали 98 дополнительных коек по инфекционному профилю. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, ранее соответствующее поручение глава республики Шолбан Кара-оол.

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«Всего до настоящего момента в республике функционировало 654 мест, свободный коечный фонд составлял 13,2%. Число коек решено увеличить до 752 единиц», — отметили в минздраве.

Как отмечается, ещё двести профильных коек в регионе появятся после ввода в эксплуатацию Многофункционального медицинского центра в Кызыле. Открытие ожидается 15 октября.

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