Новосибирск, , 09:55 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 13 октября, за минувшие сутки выявлено 114 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время выписаны 95 человек, скончались пять пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё пять пациентов: мужчина, ему был 31 год, две женщины в возрасте 67 лет, а также женщины в возрасте 74 года и 79 лет. Всего в регионе умер 501 человек, — уточняет оперштаб. — В отделениях реанимации находятся 119 человек, на ИВЛ — 28 пациентов».

Всего в регионе выявлено 14 319 случаев заражения, в том числе у 891 ребенка. 12 603 пациента выздоровели.

По данным оперативного штаба на утро 12 октября в регионе было зафиксировано 14 205 случаев заражения коронавирусом (+115 за минувшие сутки).