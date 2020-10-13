Москва, , 09:57 — REGNUM Погода в октябре на европейской территории России будет в пределах климатической нормы. Об этом рассказал руководитель Росгидромета Игорь Шумаков в интервью «Парламентской газете», опубликованном 13 октября.

Он пояснил, что долгосрочные прогнозы возможны только на уровне сравнения с климатической нормой. В октябре погода будет в пределах такой нормы, в ноябре — чуть теплее.

Декабрьские температуры также, по мнению синоптиков, не выйдут за пределы нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о необычайно тёплой погоде во второй декаде октября на всей территории РФ.

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