Уфа, , 09:56 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров рекомендовал руководителям предприятий и организаций переводить своих работников на дистанционный режим работы. Об этом он сообщил на оперативном заседании в правительстве региона.

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По его словам, в регионе пока не будет ставиться процент по переводу людей на удаленный режим работы. Это норма будет содержать рекомендательный характер.

Далее будут приниматься решения в зависимости от ситуации, отметил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Башкирии на неделю продлили школьные каникулы.

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