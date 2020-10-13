Москва, , 09:46 — REGNUM Рекомендации для людей старше 60 лет в условиях распространения коронавирусной инфекции подготовил Роспотребнадзор. Первый совет — свести к минимуму посещение общественных мест, сообщает 13 октября пресс-служба ведомства.

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Пожилым людям, для которых новая инфекция особенно опасна, рекомендовано реже пользоваться транспортом. В транспорте, магазинах, банках и многофункциональных центрах нужно защитить себя перчатками и медицинской маской.

После посещения таких мест, особенно магазинов, необходимо вымыть руки с мылом. Грязными руками нельзя прикасаться к лицу, при чиханье и кашле надо прикрыть рот салфеткой.

В Роспотребнадзоре также посоветовали пожилым людям попросить близких покупать им продукты питания и лекарства.

«Дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаетесь дома. Если чувствуйте недомогание или повышение температуры, вызывайте врача на дом», — говорится в сообщении.

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