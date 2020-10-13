Санкт-Петербург, , 09:40 — REGNUM Жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области предупредили о наступающих холодах. По данным ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, 13 октября может стать самым холодным днем с начала осени, а по данным главного синоптика города на Неве Александра Колесова, 15 октября в Ленинградской области выпадет первый снег.

Первый снег в Петербурге в октябре 2019 года Дарья Драй © ИА REGNUM

Во вторник, 13 октября, синоптическую ситуацию в Северной столице определит холодный атмосферный фронт. Смещаясь с запада, он принесет обширные поля наполненных влагой облаков, временами проливаясь дождями и ограничивая приток солнечного тепла, поясняет Михаил Леус.

«Вторник может стать самым холодным днем с начала осени. Температура воздуха +9… +11°, по области +7… +12°. Ветер юго-западный 4−9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы», — заявил эксперт.

В свою очередь Александр Колесов уточнил агентству ТАСС, что уже в конце текущей недели в городе на Неве ожидается дождь с мокрым снегом. Первыми снежные осадки увидят восточные районы Ленинградской области — уже 15 октября. Над Петербургом они пройдут с 16 по 18 октября.

«В эти все дни — это будет холодный период, и там уже будут осадки в виде дождя с мокрым снегом, потому что дневная температура положительная все равно — до 5 градусов, скорее всего», — сказал собеседник агентства.

Воздух в эти дни едва будет прогреваться до 4−6 градусов.