Москва, , 09:43 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России было проведено 172 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию, что является минимальным числом с 4 августа. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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При этом, по информации ведомства, на сегодняшний день общее число проведённых в стране тестов на коронавирусную инфекцию составляет 51,3 млн.

«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 271 195 человек», — также указывается в сообщении Роспотребнадзора.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 11 октября число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 51 191 309.