Киншаса, , 09:38 — REGNUM Школы в Демократической Республике Конго вновь открываются почти через месяц после того, как первоначальная дата их открытия была перенесена из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает BBC Swahili.

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Первоначальное открытие было запланировано на 3 октября, отмечают репортёры.

Тем не менее учителя страны уверены, что школы все ещё не готовы к возобновлению работы, и требуют, чтобы обучение возобновилось 26 октября. Однако правительство отказалось от данного предложения.

Некоторые профсоюзы учителей пригрозили забастовкой, если задолженность по зарплате не будет погашена. В профсоюзах также требуют, чтобы методом аудита были выявлены педагоги без образования.