Нью-Дели, , 09:30 — REGNUM За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 55 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 октября сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 55 342 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 7 175 880.

Также сообщается, что за это же время в Индии 706 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 109 856.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 6 227 295 человек вылечились от нового заболевания, 23 124 из которых — за истекшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Индии за сутки было выявлено 66 732 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.