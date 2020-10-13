Сеул, , 09:31 — REGNUM За последние пять лет число уклонистов от службы в армии Южной Кореи увеличилось почти на 60%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на депутата Национального собрания Ан Гю Бэка.

По его словам, в 2015 году от службы в армии попытались уклониться 47 человек, однако к 2019 году их число увеличилось на 59,6%, до 75 человек.

В период с января по август 2020 года в стране попытались уклониться от службы 38 человек.

Отмечается, что за последние пять лет 115 человек пытались «откосить» от службы по причине недобора или перевеса, 68 человек — психических заболеваний, 58 челок — татуировок, три человека — ампутации пальцев.

Депутат отметил, что только четверо из 152 уклонистов за последние пять лет были приговорены к реальным срокам заключения, остальные получили условные сроки. В связи с этим Ан Гю Бэк призвал ужесточить наказание для уклонистов.