Ростов-на-Дону, , 09:28 — REGNUM Пандемия коронавируса проверяет систему здравоохранения на прочность, считает сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Ситуация с заболеваемостью COVID-19, по его словам, находится под контролем.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

"В несколько раз выросло количество обращений в службу скорой помощи, вызовов врачей участковой службы на дом. Мы держим ситуацию на контроле. Для увеличения участковыми врачами количества посещений заболевших на дому закрепляем автотранспорт за поликлиниками города, разворачиваем дополнительные «ковидные» и «провизорные» койки», — написал глава администрации в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону развёрнут третий COVID-госпиталь, расширяется коечный фонд действующих ковидных стационаров, на работу принимают ординаторов медвуза. Кроме того, в областном центре вводятся новые ограничения по коронавирусу. Скорректирован график работы предприятий общепита, даны рекомендации по условиям труда работников в возрасте старше 65 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону 60 ординаторов примут на работу в COVID-стационарах