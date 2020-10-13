Рязань, 13 октября 2020, 10:08 — REGNUM Полностью уничтожены 29 домов после взрывов на территории военной части в Скопинском районе Рязанской области. Пострадали свыше 300 различных зданий. Такие данные на своей странице в социальной сети привёл вечером 12 октября губернатор Николай Любимов.
Пострадали строения в деревнях Шелемишевские хутора, Дегтярка, Журавлиха и Кузьминки-2. Различные разрушения выявлены в 404 квартирах 22 многоквартирных домов военного городка, более 300 домах, зданиях школ и детских садов, магазинах в нескольких посёлках.
12 октября помощь на неотложные нужды в размере 10 тысяч рублей получили почти 700 семей.