Рязань, , 10:08 — REGNUM Полностью уничтожены 29 домов после взрывов на территории военной части в Скопинском районе Рязанской области. Пострадали свыше 300 различных зданий. Такие данные на своей странице в социальной сети привёл вечером 12 октября губернатор Николай Любимов.

Пострадали строения в деревнях Шелемишевские хутора, Дегтярка, Журавлиха и Кузьминки-2. Различные разрушения выявлены в 404 квартирах 22 многоквартирных домов военного городка, более 300 домах, зданиях школ и детских садов, магазинах в нескольких посёлках.

«Для людей, у которых сгорели дома, мы должны обеспечить подходящие, комфортные условия проживания. С завтрашнего дня начнём работу по предоставлению жилья по договорам социального найма. Среди тех, чье жилье было полностью уничтожено, есть семьи с детьми. Чтобы поддержать их, решили ввести дополнительные выплаты. Они получат по 20 тысяч рублей на каждого ребёнка», — написал глава региона.

12 октября помощь на неотложные нужды в размере 10 тысяч рублей получили почти 700 семей.