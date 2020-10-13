Петропавловск-Камчатский, , 09:26 — REGNUM В Камчатском крае за минувшие сутки выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом (за предыдущие сутки выявлено 37 случаев), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии на Камчатке зарегистрировали 4 896 носителей коронавируса. За последние сутки с болезнью не справился ни один пациент, за весь период вылечились — 3 467. 205 пациентов продолжают проходить лечение от COVID-19 в стационарах. 106 пациентов с коронавирусом болеют пневмонией.

В крае за весь период пандемии провели более 144 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

В регионе постепенно сокращается свободный коечный фонд для коронавирусных пациентов — свободны 74 койки из 279.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Дальнего Востока уровень выявленных случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. населения составляет 884,9. В лидерах Магаданская область и Камчатский край.